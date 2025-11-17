Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod administrativne linije

Maskirana grupa Albanaca napala je u nedelju pripadnike Vojske Srbije, u rejonu baze "Debela glava", preneo je sinoć RTS.

Naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole. Naoružana grupa, kako je navedeno, pobegla je u šest džipova u pravcu Kosova i Metohije. Do pucnjave je došlo oko 15 časova. Kosovska policija odbacila je danas tvrdnje medija da je naoružana grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije u blizini baze "Debela glava" i ocenila da su to