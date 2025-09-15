Macut: Snaga srpskog naroda počiva na ideji slobodne srpske države; Patrijarh: Jedinstvo se ogleda u osećaju odgovornosti čoveka prema čoveku

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
Macut: Snaga srpskog naroda počiva na ideji slobodne srpske države; Patrijarh: Jedinstvo se ogleda u osećaju odgovornosti…

BEOGRAD - U Narodnom pozorištu u Beogradu počela je manifestacija povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i jubileja 150 godina od "Nevesinjske puške", simbola prkosa i slobode srpskog naroda, a svečanosti prisustvuju premijeri Srbije i Republike Srpske, prof. dr Đuro Macut i Savo Minić, kao i patrijarh srpski Porfirije.

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut poručio je večeras, na obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i jubileja 150 godina od "Nevesinjske puške" u Beogradu, da snaga srpskog naroda uvek mora da počiva na jedinstvu i slozi, kao i na jasnom cilju i idealu kome se mora stremiti, a to je, kako je istakao, slobodna i suverena srpska država. "Oko njenog opstanka i odbrane nema pregovora. To je zavet predaka i naša ljudska obaveza da tu slobodu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Macut: Srbija je snažna i demokratska zemlja, probleme će rešavati institucionalno

Macut: Srbija je snažna i demokratska zemlja, probleme će rešavati institucionalno

Beta pre 6 minuta
"Neka nikada više pucanj oružja ne bude taj glas koji nas budi i poziva na odbranu identiteta": Premijer Macut na obeležavanju…

"Neka nikada više pucanj oružja ne bude taj glas koji nas budi i poziva na odbranu identiteta": Premijer Macut na obeležavanju Dana zastave u Narodnom pozorištu (video)

Blic pre 25 minuta
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

RTS pre 24 minuta
Svečanost povodom Dana srpskog jedinstva i jubileja Nevesinjske puške: "Moramo biti posvećeni ujedinjenju i odbrani"

Svečanost povodom Dana srpskog jedinstva i jubileja Nevesinjske puške: "Moramo biti posvećeni ujedinjenju i odbrani"

Euronews pre 25 minuta
Svečana centralna proslava u Gadžinom Hanu Vučević: Danas nam treba mudrost i sloga da državu spasemo!

Svečana centralna proslava u Gadžinom Hanu Vučević: Danas nam treba mudrost i sloga da državu spasemo!

Alo pre 25 minuta
Macut: Srbija je snažna i demokratska zemlja, probleme će rešavati institucionalno

Macut: Srbija je snažna i demokratska zemlja, probleme će rešavati institucionalno

N1 Info pre 35 minuta
Dan srpskog jedinstva - centralna manifestacija u Gadžinom Hanu, obeležavanje i u Beogradu

Dan srpskog jedinstva - centralna manifestacija u Gadžinom Hanu, obeležavanje i u Beogradu

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaPremijer SrbijePozorišteĐuro Macut

Feljton, najnovije vesti »

Macut: Snaga srpskog naroda počiva na ideji slobodne srpske države; Patrijarh: Jedinstvo se ogleda u osećaju odgovornosti…

Macut: Snaga srpskog naroda počiva na ideji slobodne srpske države; Patrijarh: Jedinstvo se ogleda u osećaju odgovornosti čoveka prema čoveku

RTV pre 20 minuta
Macut: Srbija je snažna i demokratska zemlja, probleme će rešavati institucionalno

Macut: Srbija je snažna i demokratska zemlja, probleme će rešavati institucionalno

Beta pre 6 minuta
"Neka nikada više pucanj oružja ne bude taj glas koji nas budi i poziva na odbranu identiteta": Premijer Macut na obeležavanju…

"Neka nikada više pucanj oružja ne bude taj glas koji nas budi i poziva na odbranu identiteta": Premijer Macut na obeležavanju Dana zastave u Narodnom pozorištu (video)

Blic pre 25 minuta
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

RTS pre 24 minuta
Svečanost povodom Dana srpskog jedinstva i jubileja Nevesinjske puške: "Moramo biti posvećeni ujedinjenju i odbrani"

Svečanost povodom Dana srpskog jedinstva i jubileja Nevesinjske puške: "Moramo biti posvećeni ujedinjenju i odbrani"

Euronews pre 25 minuta