Macut: Snaga srpskog naroda počiva na ideji slobodne srpske države; Patrijarh: Jedinstvo se ogleda u osećaju odgovornosti čoveka prema čoveku

BEOGRAD - U Narodnom pozorištu u Beogradu počela je manifestacija povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i jubileja 150 godina od "Nevesinjske puške", simbola prkosa i slobode srpskog naroda, a svečanosti prisustvuju premijeri Srbije i Republike Srpske, prof. dr Đuro Macut i Savo Minić, kao i patrijarh srpski Porfirije.

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut poručio je večeras, na obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i jubileja 150 godina od "Nevesinjske puške" u Beogradu, da snaga srpskog naroda uvek mora da počiva na jedinstvu i slozi, kao i na jasnom cilju i idealu kome se mora stremiti, a to je, kako je istakao, slobodna i suverena srpska država. "Oko njenog opstanka i odbrane nema pregovora. To je zavet predaka i naša ljudska obaveza da tu slobodu