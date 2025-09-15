Macut na obeležavanju Dana srpskog jedinstva: Srbija će probleme rešavati institucionalno

Premijer Đuro Macut rekao je, na obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da je Srbija snažna, narodna i demokratska zemlja koja će rešavati unutrašnje probleme institucionalnim putem.

On je na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu rekao da je "istorija pokazala da zemlji nisu želeli dobro oni koji su u inostranstvu tražili saveznike za intervenisanje prilikom rešavanja unutrašnjih pitanja". "Naš rad mora biti posvećen ujedinjenju, odbrani i jačanju države. Naši snovi moraju biti ono šta su naši preci sanjali, a vera čvrsta kao oni koji su svojim grudima otvorili vrata otadžbine tog slavnog 15. septembra 1918. godine", kazao je Macut.