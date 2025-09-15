Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – centralna manifestacija u Gadžinom Hanu

Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata. Centralna manifestacija održana u Gadžinom Hanu. U Banjaluci istaknuta srpska trobojka duga 120 metara.

Svečanost u Narodnom pozorištu u Beogradu U Narodnom pozorištu u Beogradu počela je manifestacija povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i jubileja 150 godina od "Nevesinjske puške", simbola prkosa i slobode srpskog naroda, a svečanosti prisustvuju premijeri Srbije i Republike Srpske, Đuro Macut i Savo Minić, kao i patrijarh srpski Porfirije. Zastava duga 120 metara razvijena ispred Palate Republike u Banjaluci Povodom Dana