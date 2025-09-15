Beograd u znaku Srpskih zastava: Dan srpskog jedinstva biće obeležen i u rodnom gradu najpoznatijeg Solunca, Dragutina Matića (foto)

Beograd je danas u znaku zastava Republike Srpske i Srbije, kojima su ukrašene centralne ulice, kao i ulaz u srpsku prestonicu.

Ogromnim zastavama ukrašena je Zapadna kapija Beograda, a zastave Srbije i Republike Srpske postavljene su duž ulica prema Sava centru, Ulica Srpskih vladara, ka Terazijama, na Slaviji... Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obeležen i u Gadžinom Hanu, rodnom gradu najpoznatijeg solunca Dragutina Matića. Reč je o državnom prazniku koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obeležava