Bezobzirna eskalacija ugrožava regionalnu bezbednost: Kalas: Upad ruskih dronova u rumunski vazdušni prostor kršenje suvereniteta

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da upad ruskih dronova u rumunski vazdušni prostor predstavlja "neprihvatljivo kršenje suvereniteta države članice EU" i dodala da je u kontaktu sa vladom u Bukureštu.

''Ova kontinuirana bezobzirna eskalacija ugrožava regionalnu bezbednost. Solidarni smo sa Rumunijom. U bliskom sam kontaktu sa rumunskom vladom'', navela je Kalas na mreži X. Rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Coju najavila je da će pokrenuti pitanje ruskih upada u vazdušni prostor Rumunije i drugih zemalja članica NATO-a na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (GSUN), uz poziv na striktno međunarodno poštovanje sankcija. Vazduhoplovstvo Rumunije presrelo