Ovo su najbolji i najgori kvartovi za život u Srbiji: Jedan u Beogradu poneo titulu "omraženog": Dva u Novom Sadu smatraju za "najopasnije" u zemlji

"Koji kvart vam je najbolji i najgori u bilo kom gradu Srbije i zašto?", ovo pitanje pokrenulo je pravu buru među korisnicima na društvenoj mreži Reddit. Komentari su se nizali jedan za drugim, a učesnici su svoje ocene bazirali na osnovu raznih kriterijuma, međutim jedan kvart u Beogradu definitivno je poneo titulu "najomraženijeg".

Korisnik koji je pokrenuo diskusiju odmah je naglasio da, kao stanovnik Novog Sada, najlepšim kvartom za život smatra Novo naselje, dok je Adice označio kao najnepovoljniju lokaciju za stanovanje. - Meni je Novo Naselje najlepši kvart za stanovanje, tu su zelenila i nema mnogo picerija, kafića, butika... Sve je mirno i lep miris, zgrade su odvojene jedne od druge, ima više parkova i mnogo klupa, ima 4 dnevna autobusa i 1 noćni autobus, preko Novog Naselja se može