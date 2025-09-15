Partizan efikasan pred derbi: „Petarda“ crno-belih za lidersko mesto u Superligi uz meč više od Zvezde

Danas pre 3 sata  |  Beta
Partizan efikasan pred derbi: „Petarda“ crno-belih za lidersko mesto u Superligi uz meč više od Zvezde

Fudbaleri Partizana pobedili su u Subotici ekipu Spartaka sa 5:2, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.

Partizan je poveo u 21. minutu, kada je slobodan udarac izveo Milan Vukotić, a najviši u skoku bio je Nikola Simić – za svoj prvi gol u crno-belom dresu. Do kraja prvog poluvremena u strelce se upisao i Jovan Milošević, u 37. minutu. On je iskoristio asistenciju Marija Jurčevića, a lopta je na putu ka golu zakačila igrača Spartaka Danijela Kolarića. Treći gol Partizana viđen je u 64. minutu, kada je loptu u protivničku mrežu „zakucao“ Jurčević, da bi u 68. minutu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Mančester junajted nije bio ovako loš od 1992: Siti ga pregazio, Amorim nema nameru da ode

Mančester junajted nije bio ovako loš od 1992: Siti ga pregazio, Amorim nema nameru da ode

Mondo pre 19 minuta
Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

Siti očitao lekciju Junajtedu u derbiju Mančestera

Danas pre 5 sati
Tragedija Barnlija i iznenadni poklon Liverpulu: Salah doneo pobedu „redsima“ u 95. minutu

Tragedija Barnlija i iznenadni poklon Liverpulu: Salah doneo pobedu „redsima“ u 95. minutu

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanSuboticaSuperligaderbiNikola Simić

Sport, najnovije vesti »

Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vagner srušili Tursku u Rigi

Nemačka šampion Evrope: Bonga, Šruder i Vagner srušili Tursku u Rigi

Danas pre 35 minuta
Mančester junajted nije bio ovako loš od 1992: Siti ga pregazio, Amorim nema nameru da ode

Mančester junajted nije bio ovako loš od 1992: Siti ga pregazio, Amorim nema nameru da ode

Mondo pre 19 minuta
Drama: Janis bolji od Markanena, Grčka osvojila bronzanu medalju na Evrobasketu

Drama: Janis bolji od Markanena, Grčka osvojila bronzanu medalju na Evrobasketu

Danas pre 35 minuta
Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

RTS pre 35 minuta
Ako iskreno volite košarku, Nemačka je i vaš šampion

Ako iskreno volite košarku, Nemačka je i vaš šampion

Velike priče pre 1 sat