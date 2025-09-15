Partizan efikasan pred derbi: „Petarda“ crno-belih za lidersko mesto u Superligi uz meč više od Zvezde

Fudbaleri Partizana pobedili su u Subotici ekipu Spartaka sa 5:2, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.

Partizan je poveo u 21. minutu, kada je slobodan udarac izveo Milan Vukotić, a najviši u skoku bio je Nikola Simić – za svoj prvi gol u crno-belom dresu. Do kraja prvog poluvremena u strelce se upisao i Jovan Milošević, u 37. minutu. On je iskoristio asistenciju Marija Jurčevića, a lopta je na putu ka golu zakačila igrača Spartaka Danijela Kolarića. Treći gol Partizana viđen je u 64. minutu, kada je loptu u protivničku mrežu „zakucao“ Jurčević, da bi u 68. minutu