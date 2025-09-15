Mančester junajted nije bio ovako loš od 1992: Siti ga pregazio, Amorim nema nameru da ode

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
Mančester junajted nije bio ovako loš od 1992: Siti ga pregazio, Amorim nema nameru da ode

Mančester siti očekivano je ubedljivo pobedio gradskog rivala, Mančester junajted, 3:0.

Golovima "probuďenog" Fila Fodena u 18. minutu, Erlinga Halanda u 53. (oba na asistencije Žeremija Dokua), pa još jednim hicem Halanda u 68, za slavlje navijača u domu u svemu boljeg tima iz Mančestera. Foden je pogodio glavom na centaršut Dokua sa desne strane, potom je Belgijanac gurnuo sa leve loptu u prostor za Halanda, da je Norvežanin udarcem iz prve bocne preko Turčina Altaja Bajindira za još veću euforiju na Itihadu. Kraj je bio kada je Haland dobio loptu
