Svetsko prvenstvo u atletici: Duplantis svetskim rekordom do titule u skoku s motkom, Kambunđi iznenadila favorite i osvojila titule na 100 s preponama u Tokiju

Fantastični Armand Duplantis popravio je svoj svetski rekord u skaku s motkom za jedan centimetar u finalu na Svetskom prvenstvu u Tokiju, koji sada iznosi šest metara i 30 centimetara i osvojio zlatnu medalju.

Duplantis je u finalu iz trećeg pokušaja preskočio 6,30 metara i za jedan centimetar popravio sopstveni svetski rekord, koji je postavio 12. avgusta na mitingu u Budimpešti. Ovo je prvi svetski rekord na planetarnoj smotri u Tokiju. Šveđanin je 14. put oborio svetski rekord, a četvrti put ove godine. Srebrnu medalju osvojio je Grk Emanuil Karalis, koji je preskočio šest metara. Bronzana medalja je pripala Australijancu Kurtisu Maršalu sa preskočenih 5,95 metara.