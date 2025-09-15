Niko nije mogao da veruje: Evo ko je osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u atletici u trci na 100 metara sa preponama! (video)

Švajcarska atletičarka Ditađi Kambunđi osvojila je danas zlatnu medalju u disciplini 100 metara s preponama na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Kambunđi je do zlatne medalje stigla rezultatom 12,24 sekunde, što je novi nacionalni rekord. SILVER MEDAL! Tobi Amusan missed out on bagging her second world title in 0.05s, finishing behind Ditaji Kambundji who clocked 12.24 (National Record) to win the 100m Hurdles title. 🥇Ditaji Kambundji 🇨🇭 -12.24 (NR) 🥈Tobi Amusan 🇳🇬 - 12.29 🥉Grace Stark 🇺🇸 - 12.34 pic.twitter.com/ykjXNTwoSL — Chibuike Peter🎤 ⚽ (@Chisporting_) September 15, 2025