Duplantis nema problema sa motivacijom za nove svetske rekorde: Evo koliko je para zaradio "leteći Šveđanin" u Tokiju

Kurir pre 1 sat
Duplantis nema problema sa motivacijom za nove svetske rekorde: Evo koliko je para zaradio "leteći Šveđanin" u Tokiju

Švedski atletičar Armand Duplantis rekao je da nema problema sa motivacijom da ostvari najbolje rezultate na međunarodnim takmičenjima, nakon što je 14. put postavio svetski rekord u skoku uvis, na Svetskom prvenstvu u Tokiju. "Radi se o tome da radim ono što znam da sam sposoban.

U smislu motivacije, to nije toliki problem. Znam na kom nivou mogu da se takmičim i to nekako zahtevam od sebe", rekao je Duplantis novinarima u Tokiju. On je u finalu osvojio zlatnu medalju pošto je preskočio 6,15 metara, a potom je lestvicu podigao na 6,30 metara i tu visinu preskočio je iz trećeg pokušaja. Treći skok obavio je više od pola sata posle završetka takmičenja, ali je stadion ostao pun u iščekivanju novog svetskog rekorda. "Bolje je nego što sam
