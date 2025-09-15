NBS objavila ponude banaka za povoljnije kredite građanima s primanjima do 100.000 dinara

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
NBS objavila ponude banaka za povoljnije kredite građanima s primanjima do 100.000 dinara
Narodna banka Srbije (NBS) objavila je svoje posebne ponude kredita za zaposlene i penzionere s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara, koje, kako je navedeno, sadrže povoljnije uslove kreditiranja u odnosu na standardnu ponudu konkretne banke, uključujući niže kamatne stope i neplaćanje naknada za obradu kreditnih zahteva, sa ciljem povećanja dostupnosti finansijskih usluga za građane sa nižim primanjima. ''U skladu sa prethodno iznetim supervizorskim
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Sa manjim primanjima i manje kamate! Banke nude povoljnije zajmove, jeftiniji i stambeni krediti: Ovo je novac koji novom…

Sa manjim primanjima i manje kamate! Banke nude povoljnije zajmove, jeftiniji i stambeni krediti: Ovo je novac koji novom izmenom može da vam ostane u džepu

Kurir pre 6 minuta
NBS objavila ponude banaka za povoljnije kredite građanima sa primanjima do 100.000 dinara

NBS objavila ponude banaka za povoljnije kredite građanima sa primanjima do 100.000 dinara

RTV pre 1 sat
Dobre vesti kome je do kredita Objavljena ponude banaka za povoljnije kredite građanima s primanjima do 100.000 dinara kamate…

Dobre vesti kome je do kredita Objavljena ponude banaka za povoljnije kredite građanima s primanjima do 100.000 dinara kamate niže, evo i koliko

Dnevnik pre 1 sat
Građani, stigla je važna vest iz narodne banke Srbije Objavljene ponude za povoljnije kredite!

Građani, stigla je važna vest iz narodne banke Srbije Objavljene ponude za povoljnije kredite!

Alo pre 1 sat
NBS objavila ponude banaka za povoljnije kredite

NBS objavila ponude banaka za povoljnije kredite

B92 pre 1 sat
Ponude za povoljnije kredite građanima s primanjima do 100.000 dinara

Ponude za povoljnije kredite građanima s primanjima do 100.000 dinara

Politika pre 1 sat
Banke u Srbiji obavezne da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Banke u Srbiji obavezne da od danas smanje kamate za građane sa primanjima do 100.000 dinara

Jugmedia pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiNBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekamatne stope

Ekonomija, najnovije vesti »

Samostalni sindikat metalaca Srbije najavio štrajk radnika preduzeća „Elrad Srbija“

Samostalni sindikat metalaca Srbije najavio štrajk radnika preduzeća „Elrad Srbija“

Danas pre 36 minuta
Novi Pazar: Povećane cene vode, grejanja i odnošenja smeća

Novi Pazar: Povećane cene vode, grejanja i odnošenja smeća

Danas pre 2 sata
Mask kupio akcije Tesle u vrednosti od oko milijardu dolara

Mask kupio akcije Tesle u vrednosti od oko milijardu dolara

Danas pre 3 sata
Sa manjim primanjima i manje kamate! Banke nude povoljnije zajmove, jeftiniji i stambeni krediti: Ovo je novac koji novom…

Sa manjim primanjima i manje kamate! Banke nude povoljnije zajmove, jeftiniji i stambeni krediti: Ovo je novac koji novom izmenom može da vam ostane u džepu

Kurir pre 6 minuta
Mask kupio deonice Tesle za milijardu dolara, porasle akcije firme

Mask kupio deonice Tesle za milijardu dolara, porasle akcije firme

Radio 021 pre 41 minuta