Tusk: Neutralisan dron iznad zgrade vlade u Varšavi

Euronews pre 46 minuta  |  Autor: Tanjug
Poljski premijer Donald Tusk saopštio je danas da su pripadnici obezbeđenja "neutralisali" dron iznad zgrade vlade u centru Varšave, a dva beloruska državljanina su privedena. "Malopre, Služba bezbednosti poljske vlade neutralisala je dron koji je leteo iznad zgrade vlade (ulica Parkova) i Belvedera.

Dva državljanina Belorusije su uhapšena", naveo je Tusk na platformi X. On je dodao da je policija pokrenula istragu o incidentu. Palata Belveder je jedna od zvaničnih rezidencija poljskog predsednika. Incident se dešava u trenutku kada je Poljska u stanju pripravnosti nakon što je talas ruskih dronova ušao u poljski vazdušni prostor prošle srede, prenosi TVP World. Tusk je tada upozorio da su narušavanja vazdušnog prostora "najbliže što smo bili otvorenom sukobu
