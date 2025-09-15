Nikola Jokić van prve petorke Eurobasketa: Oglasila se FIBA i donela novu odluku!

Organizatori Eurobasketa objavili su sastav druge najbolje petorke turnira.

Među izabranim igračima našli su se košarkaši koji su svojim partijama tokom takmičenja ostavili neizbrisiv trag i pokazali kako se kombinuju talenat, iskustvo i liderstvo na terenu. U drugoj idealnoj petorci turnira je turski reprezentativac Džedi Osman, finska zvezda Lauri Markanen, poljski igrač Džordan Lojd, Deni Avdija iz Izraela i – naš Nikola Jokić. Podsetimo, Nemačka je pobedila Tursku u finalu Eurobasketa sa 88:83, a u idealnoj petorci našli su se Denis