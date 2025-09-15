Navijači Partizana u strahu! Da li Bonga ide u NBA ? Evo, zapravo kako stoje stvari sa MVP Evrobasketa

Večernje novosti pre 3 sata
Navijači Partizana u strahu! Da li Bonga ide u NBA ? Evo, zapravo kako stoje stvari sa MVP Evrobasketa

Isak Bonga, košarkaš Partizana i reprezentativac Nemačke, proglašen je za MVP-ja finalne utakmice na Evrobasketu u Rigi.

FOTO: FIBA.Basketball Nemačka je u finalu pobedila Tursku sa 88:83, te tako objedinila evropsku i svetsku titulu. Isak Bonga je blistao, bio je svuda po terenu, a meč je okončao sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije za indeks korisnosti 27. Oduševio je Bonga na prvenstvu Starog kontinenta, dobio je i priznanje za najboljeg defanzivca turnira, dok su njegove partije posebno obradovale navijače Partizana. Krilni košarkaš ima ugovor sa klubom iz Humske do 2027.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

"Svi su mislili da će Srbija da osvoji" Osvojio titulu sa Nemcima, pa otvorio dušu: Zbog toga sam izašao na dodelu medalja u…

"Svi su mislili da će Srbija da osvoji" Osvojio titulu sa Nemcima, pa otvorio dušu: Zbog toga sam izašao na dodelu medalja u njegovom dresu!

Kurir pre 48 minuta
Nemac seli Bongu iz Partizana: "Samo mu dajte ugovor i olovku da potpiše"

Nemac seli Bongu iz Partizana: "Samo mu dajte ugovor i olovku da potpiše"

B92 pre 2 sata
„Šruder jedan od najboljih u 21. veku na velikim takmičenjima“

„Šruder jedan od najboljih u 21. veku na velikim takmičenjima“

Sport klub pre 2 sata
Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

Vesti online pre 3 sata
Sa Eurobasketa stiglo priznanje za Jokića: Pored NBA zvezde stoji jedan momak sa Kosova, a drugi sa Ohrida

Sa Eurobasketa stiglo priznanje za Jokića: Pored NBA zvezde stoji jedan momak sa Kosova, a drugi sa Ohrida

Mondo pre 3 sata
Navijači Partizana u drami zbog bonge! Posle MVP izdanja na Eurobasketu svet bruji o povratku Nemca u NBA! Otkriveno da li…

Navijači Partizana u drami zbog bonge! Posle MVP izdanja na Eurobasketu svet bruji o povratku Nemca u NBA! Otkriveno da li postoji opcija da napusti crno-bele!

Kurir pre 4 sati
Nemci složni: Bonga NBA igrač, samo mu dajte ugovor i olovku

Nemci složni: Bonga NBA igrač, samo mu dajte ugovor i olovku

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAPartizanEvrobasketNemačkaFIBATurskakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Đoković zadržao mesto: Bez promena za srpske igrače na ATP listi!

Đoković zadržao mesto: Bez promena za srpske igrače na ATP listi!

Hot sport pre 18 minuta
Pokažite instinkt šampiona i borite se za 15 vrednih nagrada: Iskoristite priliku u LIVE klađenju i osvojite deo nagradnog…

Pokažite instinkt šampiona i borite se za 15 vrednih nagrada: Iskoristite priliku u LIVE klađenju i osvojite deo nagradnog fonda od 35.000 dinara!

Hot sport pre 13 minuta
Šenguna obuzela patriotska osećanja: Kada se ponovo okupimo…

Šenguna obuzela patriotska osećanja: Kada se ponovo okupimo…

Sport klub pre 3 minuta
"Uvredio bih se da su me potpisali samo zbog leukemije" Polonara otvorio dušu - progovorio o odlasku iz Virtusa: San mi je da…

"Uvredio bih se da su me potpisali samo zbog leukemije" Polonara otvorio dušu - progovorio o odlasku iz Virtusa: San mi je da pokušam ponovo da igram!

Kurir pre 18 minuta
Bogdanović poslao moćnu poruku Turcima, ovo može da raduje sve navijače u Srbiji

Bogdanović poslao moćnu poruku Turcima, ovo može da raduje sve navijače u Srbiji

Nova pre 18 minuta