Navijači Partizana u strahu! Da li Bonga ide u NBA ? Evo, zapravo kako stoje stvari sa MVP Evrobasketa

Isak Bonga, košarkaš Partizana i reprezentativac Nemačke, proglašen je za MVP-ja finalne utakmice na Evrobasketu u Rigi.

FOTO: FIBA.Basketball Nemačka je u finalu pobedila Tursku sa 88:83, te tako objedinila evropsku i svetsku titulu. Isak Bonga je blistao, bio je svuda po terenu, a meč je okončao sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije za indeks korisnosti 27. Oduševio je Bonga na prvenstvu Starog kontinenta, dobio je i priznanje za najboljeg defanzivca turnira, dok su njegove partije posebno obradovale navijače Partizana. Krilni košarkaš ima ugovor sa klubom iz Humske do 2027.