Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

Vesti online pre 5 sati  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

Nije prošao Evrobasket onako kako smo se nadali. Očekivali smo Nikolu Jokića u prvoj petorci turnira, a on se našao u drugoj, zajedno sa Džedijem Osmanom, Laurijem Markanenom, Džordanom Lojdom i Denijem Avdijom.

Kapiten košarkaša Nemačke, novih prvaka Evrope, Denis Šruder proglašen je za najkorisnijeg (MVP) igrača šampionata. Šruder je odlučio finale protiv Turske sa šest vezanih poena u finišu, ali je igrač finala njegov saigrač Isak Bonga, košarkaš Partizana. Za najboljeg odbrambenog igrača turnira proglašen je takođe Bonga, krilni igrač Partizana i reprezentativac Nemačke. Bonga je bio ključni čovek u finalu, sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije, a tokom osam
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Veliko priznanje za Jokića: Uvršten u drugi tim Evrobasketa!

Veliko priznanje za Jokića: Uvršten u drugi tim Evrobasketa!

Hot sport pre 1 sat
"Svi su mislili da će Srbija da osvoji" Osvojio titulu sa Nemcima, pa otvorio dušu: Zbog toga sam izašao na dodelu medalja u…

"Svi su mislili da će Srbija da osvoji" Osvojio titulu sa Nemcima, pa otvorio dušu: Zbog toga sam izašao na dodelu medalja u njegovom dresu!

Kurir pre 2 sata
Nemac seli Bongu iz Partizana: "Samo mu dajte ugovor i olovku da potpiše"

Nemac seli Bongu iz Partizana: "Samo mu dajte ugovor i olovku da potpiše"

B92 pre 3 sata
„Šruder jedan od najboljih u 21. veku na velikim takmičenjima“

„Šruder jedan od najboljih u 21. veku na velikim takmičenjima“

Sport klub pre 3 sata
Navijači Partizana u strahu! Da li Bonga ide u NBA ? Evo, zapravo kako stoje stvari sa MVP Evrobasketa

Navijači Partizana u strahu! Da li Bonga ide u NBA ? Evo, zapravo kako stoje stvari sa MVP Evrobasketa

Večernje novosti pre 4 sati
Nemci složni: Bonga NBA igrač, samo mu dajte ugovor i olovku

Nemci složni: Bonga NBA igrač, samo mu dajte ugovor i olovku

Sport klub pre 5 sati
Navijači Partizana u drami zbog bonge! Posle MVP izdanja na Eurobasketu svet bruji o povratku Nemca u NBA! Otkriveno da li…

Navijači Partizana u drami zbog bonge! Posle MVP izdanja na Eurobasketu svet bruji o povratku Nemca u NBA! Otkriveno da li postoji opcija da napusti crno-bele!

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvrobasketNemačkaTurskasportmvp

Sport, najnovije vesti »

Ko će biti novi selektor? Španci donose sudbonosnu odluku posle tri godine velikih neuspeha!

Ko će biti novi selektor? Španci donose sudbonosnu odluku posle tri godine velikih neuspeha!

Sportske.net pre 15 minuta
Armand Duplantis novim svetskim rekordom odbranio zlato na Svetskom prvenstvu

Armand Duplantis novim svetskim rekordom odbranio zlato na Svetskom prvenstvu

Danas pre 0 minuta
Bimiš "ukrao" zlato El Bakaliju u poslednjih deset metara stiplčeza

Bimiš "ukrao" zlato El Bakaliju u poslednjih deset metara stiplčeza

RTS pre 15 minuta
Švajcarac srpskog porekla dominira poljskom: Prvi je strelac prvenstva, a u Srbiji nije igrao za večite!

Švajcarac srpskog porekla dominira poljskom: Prvi je strelac prvenstva, a u Srbiji nije igrao za večite!

Hot sport pre 50 minuta
Đoković progovorio o kraju karijere: Postoje mentalne muke posle penzionisanja!

Đoković progovorio o kraju karijere: Postoje mentalne muke posle penzionisanja!

Hot sport pre 5 minuta