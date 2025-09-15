Jokić u drugoj petorci Evrobasketa

Nije prošao Evrobasket onako kako smo se nadali. Očekivali smo Nikolu Jokića u prvoj petorci turnira, a on se našao u drugoj, zajedno sa Džedijem Osmanom, Laurijem Markanenom, Džordanom Lojdom i Denijem Avdijom.

Kapiten košarkaša Nemačke, novih prvaka Evrope, Denis Šruder proglašen je za najkorisnijeg (MVP) igrača šampionata. Šruder je odlučio finale protiv Turske sa šest vezanih poena u finišu, ali je igrač finala njegov saigrač Isak Bonga, košarkaš Partizana. Za najboljeg odbrambenog igrača turnira proglašen je takođe Bonga, krilni igrač Partizana i reprezentativac Nemačke. Bonga je bio ključni čovek u finalu, sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije, a tokom osam