Ubistvo u Obrenovcu: Prebio čoveka, zapalio mu kuću, pa mu zgazio sina

Danas oko 13 časova u Obrenovcu policija je obaveštena da je izbio je požar na jednoj kući, a kada su izašli na lice mesta nedaleko odatle pronašli su telo muškarca.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni S. P. iz okoline Obrenovca najpre je došao do kuće oštećenog u mestu Stubline, gde ga je pretukao i zapalio mu kuću. Nakon toga je seo u automobil i u toku bekstva, kako se sumnja, naleteo na sina prebijenog čoveka, koji se kretao na biciklu, pregazio ga i usmrtio, navodi Tanjug. Policija traga za osumnjičenim, dok uviđaj na mestu događaja, u saradnji sa pripadnicima MUP-a, obavlja dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u