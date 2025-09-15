Ubistvo u Obrenovcu: Pretukao čoveka, zapalio mu kuću i usmrtio njegovog sina

NIN pre 53 minuta  |  NIN
Ubistvo u Obrenovcu: Pretukao čoveka, zapalio mu kuću i usmrtio njegovog sina
Policija je uhapsila S. P. (37) iz okoline Obrenovca, osumnjičenog da je danas pretukao muškarca, zapalio mu kuću i potom kolima usmrtio njegovog sina (45). Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da su u akciji učestvovali pripadnici PS Obrenovac, PS Ub, Interventne jedinice 92 i Uprave kriminalističke policije u Beogradu. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je najpre došao do kuće muškarca u mestu Stubline, gde ga je tukao, a
