UKRJAINSKA KRIZA: Sikorski: Upad ruskih dronova test za NATO; Zelenski: Udari na rafinerije najefikasnije "sankcije" protiv Rusije

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
UKRJAINSKA KRIZA: Sikorski: Upad ruskih dronova test za NATO; Zelenski: Udari na rafinerije najefikasnije "sankcije" protiv…

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.300. dan. Udar ukrajinskih dronova na rusku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti. Volodimir Zelenski ocenjuje da su udari na rusku naftnu industriju najefikasnije "sankcije" protiv" Moskve. Upad ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske predstavljao pokušaj Kremlja da testira NATO, kaže tamošnji šef diplomatije Radoslav Sikorski.

Komandant Snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi, poznat i pod nadimkom "Mađar", naveo je da su ukrajinske jedinice izvele napad na naftnu rafineriju "Kiriši" u Lenjingradskoj oblasti Ruske Federacije. Lokalne vlasti u Rusiji potvrdile su da je rafinerija u gradu Kiriši bila meta napada dronovima. Gubernator Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko rekao je da su tri drona oborena u oblasti grada, ali da su njihovi delovi izazvali požar
