Novi svetski rekord Duplantisa!

Sputnik pre 33 minuta
Novi svetski rekord Duplantisa!

Švedski atletičar Armand Duplantis osvojio je zlatnu medalju i postavio novi svetski rekord u skoku s motkom.

On je preskočio 6,30 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Duplantis je u finalu iz trećeg pokušaja preskočio 6,30 metara i za jedan centimetar popravio sopstveni svetski rekord, koji je postavio 12. avgusta na mitingu u Budimpešti. Ovo je 14. put da je Duplantis postavio svetski rekord u skoku s motkom. Srebrnu medalju osvojio je Grk Emanuil Karalis, koji je preskočio šest metara. Bronzana medalja je pripala Australijancu Kurtisu Maršalu sa preskočenih 5,95
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Duplantis oborio svetski rekord i dobio 170.000 dolara (video)

Duplantis oborio svetski rekord i dobio 170.000 dolara (video)

Sportski žurnal pre 8 minuta
Niko nije mogao da veruje: Evo ko je osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u atletici u trci na 100 metara sa preponama! (video)

Niko nije mogao da veruje: Evo ko je osvojio zlato na Svetskom prvenstvu u atletici u trci na 100 metara sa preponama! (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Najbolji sportista sveta - drugo ime za svetski rekord

Najbolji sportista sveta - drugo ime za svetski rekord

B92 pre 1 sat
Prve reči Monda nakon obaranja svetskog rekorda: „Bolje je nego što sam mogao zamisliti“ VIDEO

Prve reči Monda nakon obaranja svetskog rekorda: „Bolje je nego što sam mogao zamisliti“ VIDEO

Nova pre 2 sata
Nestvarni Duplantis opet oborio svetski rekord! VIDEO Kralj motke koji pomera granice

Nestvarni Duplantis opet oborio svetski rekord! VIDEO Kralj motke koji pomera granice

B92 pre 2 sata
Armand Duplantis novim svetskim rekordom odbranio zlato na Svetskom prvenstvu

Armand Duplantis novim svetskim rekordom odbranio zlato na Svetskom prvenstvu

Danas pre 3 sata
Duplantis novim svetskim rekordom odbranio zlato na SP

Duplantis novim svetskim rekordom odbranio zlato na SP

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoBudimpeštaTokioTokijosport

Sport, najnovije vesti »

Premijer Španije Pedro Sančez pozvao na izbacivanje Izraela iz međunarodnih sportskih takmičenja

Premijer Španije Pedro Sančez pozvao na izbacivanje Izraela iz međunarodnih sportskih takmičenja

Danas pre 29 minuta
U Valensiji se košarka voli: Rekordan broj prodatih sezonskih ulaznica uoči početka nove sezone

U Valensiji se košarka voli: Rekordan broj prodatih sezonskih ulaznica uoči početka nove sezone

Danas pre 1 sat
Loznica domaćin Svetskog prvenstva u šah-boksu: Mešavina strategije i snage, od performansa do takmičarskog sporta

Loznica domaćin Svetskog prvenstva u šah-boksu: Mešavina strategije i snage, od performansa do takmičarskog sporta

RTV pre 14 minuta
Pobeda Vranjanaca protiv filijale Zvezde: RFK Grafičar - Dinamo Jug 1:2

Pobeda Vranjanaca protiv filijale Zvezde: RFK Grafičar - Dinamo Jug 1:2

Vranje news pre 19 minuta
Selektor rukometašica Hose Ignasio:Veoma sam srećan što sam deo reprezentacije Srbije

Selektor rukometašica Hose Ignasio:Veoma sam srećan što sam deo reprezentacije Srbije

RTV pre 33 minuta