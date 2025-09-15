Novi svetski rekord Duplantisa!

Švedski atletičar Armand Duplantis osvojio je zlatnu medalju i postavio novi svetski rekord u skoku s motkom.

On je preskočio 6,30 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Duplantis je u finalu iz trećeg pokušaja preskočio 6,30 metara i za jedan centimetar popravio sopstveni svetski rekord, koji je postavio 12. avgusta na mitingu u Budimpešti. Ovo je 14. put da je Duplantis postavio svetski rekord u skoku s motkom. Srebrnu medalju osvojio je Grk Emanuil Karalis, koji je preskočio šest metara. Bronzana medalja je pripala Australijancu Kurtisu Maršalu sa preskočenih 5,95