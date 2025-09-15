Zvanično – Srbija čeka Albaniju u Leskovcu

Evropska fudbalska unija (UEFA) prihvatila je zahtev Srbije da se meč protiv Albanije u okviru grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. odigra u Leskovcu.

Prvobitno je određeno da se duel Srbije i Albanije odigra 11. oktobra od 20.45 časova u Beogradu. Međutim, Fudbalski savez Srbije je podneo zahtev UEFA-i za promenu lokacije za ovaj meč. UEFA je prihvatila zahtev FSS i na zvaničnom sajtu objavila da će duel Srbije i Albanije biti odigran 11. oktobra od 20.45 časova na stadionu "Dubočica" u Leskovcu. FSS je u saopštenju potvrdio da je UEFA odobrila da se duel sa Albanijom odigra u Leskovcu. "Posle susreta sa