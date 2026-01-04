Crveno-beli danas gostuju u Ljubljani! Evo gde možete da gledate utakmicu Ilirija - Crvena zvezda!

Crveno-beli danas gostuju u Ljubljani! Evo gde možete da gledate utakmicu Ilirija - Crvena zvezda!

Utakmica se igra danas od 16.30 časova u maloj dvorani Tivoli, a ovo će biti drugi meč dve ekipe nakon pobede Crvene zvezde 101:87 u prvom duelu koji su ikada odigrala dva tima u regionalnom takmičenju.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, dok je televizijski prenos obezbeđen na televiziji "Arena sport Premium 1". Trener crveno-belih Saša Obradović moraće da vodi računa i o minutaži, ali i o kvaltetu ekipe koja je u međuvremenu pojačana i za nekoliko dobrih igrača, počev od iskusnog Bobana Marjanovića. “Posle veoma dobre utakmice i pobede protiv Efesa moramo da zadržimo visok fokus i nastavimo pobednički niz u
