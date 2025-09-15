MUP: Od sutra do 22. septembra pojačana kontrola saobraćaja

MUP: Od sutra do 22. septembra pojačana kontrola saobraćaja

Od sutra do 22. septembra sprovodiće se pojačana kontrola saobraćaja u okviru evropske akcije „ROADPOL dani bezbednosti“, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Akcija se održava u okviru Evropske nedelje mobilnosti u 34 države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope) u cilju podizanja svesti o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i posledica nezgoda na evropskim putevima. Ovogodišnji projekat ‘ROADPOL dani bezbednosti’ usmeren je na očuvanje bezbednosti vozača dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila, koji čine jednu od
