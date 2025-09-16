(Mapa) počeo jutarnji špic u Beogradu: Evo koje su deonice najkritičnije

Blic pre 27 minuta
(Mapa) počeo jutarnji špic u Beogradu: Evo koje su deonice najkritičnije

Velike kolone automobila su od jutros na delovima glavnih i najprometnijih ulica u Beogradu, a zbog toga se saobraćaj odvija usporeno.

Kako se vidi na Gugl mapi saobraćaj je najopterećeniji na moto-putu kroz Beograd od Medakovića pa do Sava centra u smeru ka Novom Beograd, ali i od TC Zmaj pa do Sava centra. Takođe, saobraćaj je opterećen i Zemun na delu puta E-75 i nastavlja se ka Pupinovom mostu ka Borči. Kako se vidi na gradskim kamerama, najviše zadržavanja i gužve ima na Bulevaru Mihajla Pupina kod tržnog centra Ušće, a potom i na Brankovom mostu u smeru sa Novog Beograda. Na ovom potezu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Stanje na putevima: AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

Stanje na putevima: AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

Glas Zaječara pre 41 minuta
Kilometarske kolone na sve strane Jutarnji špic u Beogradu: Vozila mile u ovim delovima grada (foto)

Kilometarske kolone na sve strane Jutarnji špic u Beogradu: Vozila mile u ovim delovima grada (foto)

Kurir pre 57 minuta
Opasnost na putevima Magla otežava vožnju teretnjaci na granici zaglavljeni satima

Opasnost na putevima Magla otežava vožnju teretnjaci na granici zaglavljeni satima

Dnevnik pre 1 sat
AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

Euronews pre 2 sata
Budite oprezni, opasno je! Amss upozorio vozače na ovu pojavu

Budite oprezni, opasno je! Amss upozorio vozače na ovu pojavu

Alo pre 2 sata
AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

AMSS upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

RTV pre 3 sata
Amss izdao upozorenje: Budite oprezni na putevima zbog jedne vrlo opasne pojave

Amss izdao upozorenje: Budite oprezni na putevima zbog jedne vrlo opasne pojave

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglSava centarBorčaZemun

Vojvodina, najnovije vesti »

Ulica Doža Đerđa bez vode zbog havarije

Ulica Doža Đerđa bez vode zbog havarije

Radio 021 pre 37 minuta
Bez vode ulica Doža Đerđa

Bez vode ulica Doža Đerđa

RTV pre 37 minuta
Cvetna pijaca 19. i 20. septembra na platou Spensa

Cvetna pijaca 19. i 20. septembra na platou Spensa

RTV pre 7 minuta
KCV: U Urgentni centar 5. i 6. septembra niko nije primljen ni pregledan zbog respiratornih tegoba

KCV: U Urgentni centar 5. i 6. septembra niko nije primljen ni pregledan zbog respiratornih tegoba

RTV pre 7 minuta
(Mapa) počeo jutarnji špic u Beogradu: Evo koje su deonice najkritičnije

(Mapa) počeo jutarnji špic u Beogradu: Evo koje su deonice najkritičnije

Blic pre 27 minuta