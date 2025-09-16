(Mapa) počeo jutarnji špic u Beogradu: Evo koje su deonice najkritičnije

Velike kolone automobila su od jutros na delovima glavnih i najprometnijih ulica u Beogradu, a zbog toga se saobraćaj odvija usporeno.

Kako se vidi na Gugl mapi saobraćaj je najopterećeniji na moto-putu kroz Beograd od Medakovića pa do Sava centra u smeru ka Novom Beograd, ali i od TC Zmaj pa do Sava centra. Takođe, saobraćaj je opterećen i Zemun na delu puta E-75 i nastavlja se ka Pupinovom mostu ka Borči. Kako se vidi na gradskim kamerama, najviše zadržavanja i gužve ima na Bulevaru Mihajla Pupina kod tržnog centra Ušće, a potom i na Brankovom mostu u smeru sa Novog Beograda. Na ovom potezu