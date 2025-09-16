"Podržavate genocid": Sančez pozvao na isključenje Izraela sa sportskih takmičenja zbog Gaze

Predsednik španske Vlade Pedro Sančez pozvao je danas na isključenje Izraela s međunarodnih sportskih takmičenja zbog dešavanja u Pojasu Gaze.

"Sportske organizacije treba da razmotre da li je etički ispravno da Izrael i dalje učestvuje u međunarodnim takmičenjima. Zašto je Rusija isključena posle invazije na Ukrajinu, a Izrael nije? Dok god traje varvarizam, ni Rusija ni Izrael ne bi trebalo da učestvuju ni u jednom takmičenju", rekao je Sančez, prenosi danas La Cadena. Istovremeno, tri poslanika Evropskog parlamenta, Estreja Galan, Haume Asens i Visent Marza uputili su pismo predsednici Evropske