Premijer Španije Pedro Sančez pozvao na izbacivanje Izraela iz međunarodnih sportskih takmičenja

Premijer Španije Pedro Sančez pozvao je danas da se Izrael izbaci iz svih međunarodnih takmičenja, nakon što su pro-palestinski demonstranti poremetili održavanje poslednje 21. etape biciklističke trke Vuelta u haotičnim dešavanjima u Madridu.

Obraćajući se članovima svoje Socijalističke partije, Sančes je rekao da bi Izraelu, kao što je i Rusiji, trebalo zabraniti da učestvuje u međunarodnim sportskim takmičenjima zbog vojne intervencije u Gazi. – Sportske organizacije bi trebalo da razmotre da li je etički da Izrael nastavi da učestvuje u međunarodnim takmičenjima. Zašto izbaciti Rusiju posle napada na Ukrajinu, a ne izbaciti Izrael posle napada na Gazu? Sve dok se varvarstvo ne završi, ni Rusija ni