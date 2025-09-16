Zelenski zahteva hitnu akciju: Pre zime svaki sporazum o odbrani mora biti ispunjen: "Zaustavljanje ruske ratne mašinerije je moguće"

Blic pre 2 sata
Zelenski zahteva hitnu akciju: Pre zime svaki sporazum o odbrani mora biti ispunjen: "Zaustavljanje ruske ratne mašinerije je…

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je potrebno da se svi sporazumi o isporuci sistema protivvazdušne odbrane i raketa za njih ispune pre zime.

- Planiramo našu spoljnopolitičku aktivnost za drugu polovinu septembra - oktobar. Prioriteti su očigledni: protivvazdušna odbrana i puna implementacija odluka iz Ramštajna, koje su se nedavno dogodile, i naših sporazuma sa partnerima koje smo imali u Vašingtonu i Parizu. Pre zime moramo sto posto ispuniti svaki sporazum o isporuci sistema protivvazdušne odbrane, raketa za njih, kao i ugovore o kupovini - istakao je Zelenski u večernjem video obraćanju. On je
Telegraf pre 1 sat
