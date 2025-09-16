Beograd u pokretu: Gradska vlast krši zakon

Danas pre 52 minuta  |  FoNet
Beograd u pokretu: Gradska vlast krši zakon

Organizacija Beograd u pokretu ocenila je danas da gradska vlast već godinama sistematski krši Zakon o oglašavanju, koristeći javni novac za samopromociju umesto za potrebe građana.

U saopštenju Beograda u pokretu navodi se da na bilbordima širom Beograda stoje poruke „Socijalno najodgovornija gradska uprava“, iako Zakon o oglašavanju Srbije izričito zabranjuje upotrebu superlativa tipa „naj“, osim ukoliko postoji objektivan dokaz koji potkrepljuje takvu tvrdnju. Prema oceni te organizacije, jasno je da gradska uprava ne može dokazati da je „najodgovornija“, te je takvo oglašavanje obmanjujuće i protivno propisima. „Član 11 Zakona o
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Organizacija Beograd u pokretu: Gradska vlast sistematski krši Zakon o oglašavanju

Organizacija Beograd u pokretu: Gradska vlast sistematski krši Zakon o oglašavanju

N1 Info pre 32 minuta
Gradska vlast krši Zakon o oglašavanju

Gradska vlast krši Zakon o oglašavanju

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Nova.rs: Privedena trojica poljoprivrednika zbog incidenta na protestu u Novom Sadu

Nova.rs: Privedena trojica poljoprivrednika zbog incidenta na protestu u Novom Sadu

N1 Info pre 11 minuta
Organizacija Beograd u pokretu: Gradska vlast sistematski krši Zakon o oglašavanju

Organizacija Beograd u pokretu: Gradska vlast sistematski krši Zakon o oglašavanju

N1 Info pre 32 minuta
Naslovne strane za utorak, 16. septembar 2025. godine

Naslovne strane za utorak, 16. septembar 2025. godine

Beta pre 27 minuta
„Vidite oružanu moć na vašem pragu": Vojna vežba Rusije i Belorusije kao poruka Evropi

„Vidite oružanu moć na vašem pragu": Vojna vežba Rusije i Belorusije kao poruka Evropi

BBC News pre 27 minuta
Ministar pobune

Ministar pobune

Peščanik pre 27 minuta