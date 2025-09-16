Kada i gde možete da gledate meč Srbija – Kina na Svetskom prvenstvu u odbojci?

Odbojkaši Srbije porazom su započeli učešće na Svetskom prvenstvu.

Od njih su bolji bili Česi rezultatom 3:0 u setovima i sada će izabranici Georija Krecua biti pod imperativom pobede u meču protiv Kine sa kojom se sastaju u drugom kolu grupe H. Taj duel je na programu u utorak 16. septembra od 15 časova po srednjoevropskom vremenu, a možete ga direktno gledati na kanalu Arena Sport Premijum 1. U poslednjem kolu prve faze takmičenja Srbija će igrati protiv Brazila, a plasman u osminu finala izboriće po dve najbolje reprezentacije