Kada i gde možete da gledate meč Srbija – Kina na Svetskom prvenstvu u odbojci?

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Kada i gde možete da gledate meč Srbija – Kina na Svetskom prvenstvu u odbojci?

Odbojkaši Srbije porazom su započeli učešće na Svetskom prvenstvu.

Od njih su bolji bili Česi rezultatom 3:0 u setovima i sada će izabranici Georija Krecua biti pod imperativom pobede u meču protiv Kine sa kojom se sastaju u drugom kolu grupe H. Taj duel je na programu u utorak 16. septembra od 15 časova po srednjoevropskom vremenu, a možete ga direktno gledati na kanalu Arena Sport Premijum 1. U poslednjem kolu prve faze takmičenja Srbija će igrati protiv Brazila, a plasman u osminu finala izboriće po dve najbolje reprezentacije
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Poljaci i Holanđani već u osmini finala Svetskog prvenstva, Grbićev tim dominantan protiv Katara

Poljaci i Holanđani već u osmini finala Svetskog prvenstva, Grbićev tim dominantan protiv Katara

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoBrazilKinaČeška

Sport, najnovije vesti »

Kada i gde možete da gledate meč Srbija – Kina na Svetskom prvenstvu u odbojci?

Kada i gde možete da gledate meč Srbija – Kina na Svetskom prvenstvu u odbojci?

Danas pre 1 sat
Ništa od predsedničke kandidature za Mekgregora

Ništa od predsedničke kandidature za Mekgregora

Sportske.net pre 1 sat
Poljaci i Holanđani već u osmini finala Svetskog prvenstva, Grbićev tim dominantan protiv Katara

Poljaci i Holanđani već u osmini finala Svetskog prvenstva, Grbićev tim dominantan protiv Katara

Telegraf pre 1 sat
Kapiten Arsenala propušta utakmicu u Bilbau na početku Lige šampiona

Kapiten Arsenala propušta utakmicu u Bilbau na početku Lige šampiona

Danas pre 3 sata
Armand Duplantis nema problema sa motivacijom za nove svetske rekorde

Armand Duplantis nema problema sa motivacijom za nove svetske rekorde

Danas pre 4 sati