Mask kupio akcije Tesle u vrednosti od oko milijardu dolara

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Mask kupio akcije Tesle u vrednosti od oko milijardu dolara

Milijarder Ilon Mask kupio akcije Tesle u vrednosti od oko milijardu dolara, a nakon objavljivanje te informacije, akcije kompanije, koje su ove godine imale problema sa rastom, skočile su danas na berzi za više od šest odsto.

Mask je već imao udeo od oko 13 odsto u kompaniji, ali je dugo tražio veću kontrolu nad firmom, koju podstiče da investira u robotaksije, automatizaciju i veštačku inteligenciju, prenosi BBC. Upravni odbor kompanije je nedavno predložio plan kompenzacije vredan oko 1.000 milijardi dolara, koji bi Masku dodelio do 12 odsto akcija firme, pod uslovom da Tesla pod njegovim vođstvom dostigne određene ciljeve u prodaji i prihodu. Upravni odbor je, takođe, saopštio da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ilon Mask opet na delu: Tesline akcije otišle u nebo nakon njegove investicije

Ilon Mask opet na delu: Tesline akcije otišle u nebo nakon njegove investicije

Telegraf pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaUpravni odborBBCTeslaDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Ilon Mask opet na delu: Tesline akcije otišle u nebo nakon njegove investicije

Ilon Mask opet na delu: Tesline akcije otišle u nebo nakon njegove investicije

Telegraf pre 55 minuta
Kako su bivši članovi „Otpora“ uz saradnju s Telekomom postali saveznici režima

Kako su bivši članovi „Otpora“ uz saradnju s Telekomom postali saveznici režima

Danas pre 2 sata
Samostalni sindikat metalaca Srbije najavio štrajk radnika preduzeća „Elrad Srbija“

Samostalni sindikat metalaca Srbije najavio štrajk radnika preduzeća „Elrad Srbija“

Danas pre 3 sata
Novi Pazar: Povećane cene vode, grejanja i odnošenja smeća

Novi Pazar: Povećane cene vode, grejanja i odnošenja smeća

Danas pre 5 sati
Mask kupio akcije Tesle u vrednosti od oko milijardu dolara

Mask kupio akcije Tesle u vrednosti od oko milijardu dolara

Danas pre 6 sati