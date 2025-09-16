Najveća zaplena u istoriji evropske unije u luci Pirej: U 2.435 kontejnera iz Kine bila roba vredna 250 miliona evra!

Evropski tužioci podigli su optužnice protiv šest osoba zbog sumnje da su učestvovali u kriminalnoj mreži koja je Evropsku uniju preplavila ilegalno uvezenom kineskom robom.

U okviru istrage, Kancelarija evropskog javnog tužioca (EPPO) zaplenila je 2.435 brodskih kontejnera u grčkoj luci Pirej, što je najveća takva zaplena u istoriji EU. Šema izbegavanja plaćanja antidamping carina na uvoz iz Kinetrajala je najmanje osam godina. Prema procenama EPPO-a, budžeti država članica i EU oštećeni su za oko 350 miliona evra neplaćenih carina i dodatnih 450 miliona evra PDV-a. Kontejneri, koji su stizali u luku u većinskom vlasništvu kineske