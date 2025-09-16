Počeo glavni deo izraelske kopnene operacije u Gazi: SAD upozoravaju Hamas

Izrael je započeo operaciju kako bi preuzeo kontrolu nad gradom Gazom, izjavio je u utorak izraelski vojni zvaničnik, samo nekoliko sati nakon što se američki državni sekretar sastao u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i poručio da Vašington stoji uz Izrael.

Vojni zvaničnik je naveo da je vojska spremna da deluje u gradu „koliko god bude potrebno“ kako bi porazila Hamas, ocenjujući da se u Gazi nalaze hiljade pripadnika ove islamističke organizacije. Takođe je najavio da će Izrael povećavati broj vojnika u Gazi. Napomenuo je da se oko 40 odsto stanovnika već preselilo na jug i dodao da Izrael nastavlja sa „humanitarnim naporima“ u Gazi, posebno u južnim delovima enklave. Izraelske odbrambene snage nisu iznosile mnogo