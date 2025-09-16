Gutereš: Rat u Gazi ne može se tolerisati ni moralno, ni politički, ni pravno

Politika pre 2 sata
Spreman da se sastane sa izraelskim premijerom i američkim predsednikom

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Gutereš, izjavio je 16. septembra da je ono što se dešava u Gazi užasno i da se rat na palestinskoj teritoriji ne može tolerisati ni moralno, ni politički, ni pravno. Gutereš je takođe rekao da bi bio spreman da se sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i predsednikom SAD Donaldom Trampom u UN sledeće nedelje, preneo je Rojters. Ranije danas, Izraelske odbrambene snage (IDF) započele su proširene
Ključne reči

UNRojtersAntonio GuterešDonald TrampGaza

