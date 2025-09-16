Utočište za divlje i izgubljene

Kolekcija „Box Set 2“ je pokušaj da se odgovori na pitanje kolika je unutrašnja vrednost ovih knjiga u kontekstu novih pesničkih glasova koje sâm autor Zvonko Karanović u dobroj meri oblikuje

Sa svojih do danas deset objavljenih pesničkih knjiga – počev od samizdata Blitzkrieg (1990) i kultnog Srebrnog surfera (1991), preko Tamne magistrale (2001), pa zaključno sa Iza zapaljene šume (2018) – ali i ukupnim svojim poetskim i (kontra)kulturnim delovanjem, Zvonko Karanović je postao neka vrsta gurua, učitelja alternativnog pogleda na umetnost i poeziju, otprilike onako kako su to bili novosadski neoavangardisti sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog