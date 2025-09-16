Nekadašnji fudbaler Zvezde Dejan Milovanović preminuo tokom utakmice veterana

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je tokom današnje utakmice veterana Zvezdare protiv PKB-a, saopšteno je iz Lige veterana.

Milovanoviću (41) je pozlilo tokom utakmice, hitna pomoć je ubrzo stigla, ali je on preminuo uprkos naporima lekara. Milovanović je rođen 21. januara 1984. u Beogradu. Karijeru je počeo u omladinskim selekcijama Zvezde, a za prvi tim debitovao 2001. godine. Bio je kapiten Zvezde sa kojom je osvojio tri šampionske titule i četiri trofeja u Kupu. Odigrao je 321 utakmicu i postigao 40 golova za crveno-bele. Iz Zvezde je otišao u Lans 2008. godine, a od 2011. do 2013.