Česi lak zalogaj za odbojkaše Brazila, jedno mesto u osmini finala popunjeno

Odbojkaši Brazila obezbedili su plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Pasaj Sitiju pobedili Češku rezultatom 3:0 (25:11, 25:22, 25:18) u utakmici drugog kola grupe H.

Dve odigrane utakmice u grupi H bile su dovoljne da moćni Brazilci izbore plasman u osminu finala Svetskog prvenstva. Nakon Kine na startu šampionata, selekcija Brazila je u drugom kolu ubedljivo nadigrala i reprezentaciju Češke. Česi su u duel sa Brazilcima ušli puni samopouzdanja nakon važne pobede nad Srbijom, ali daleko su bili od novog trijumfa. Najefikasniji u selekciji Brazila bio je Alan Souza sa 12 poena, dok je Artur Bento zabeležio 11. U reprezentaciji