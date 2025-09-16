Česi lak zalogaj za odbojkaše Brazila, jedno mesto u osmini finala popunjeno

RTS pre 1 sat
Česi lak zalogaj za odbojkaše Brazila, jedno mesto u osmini finala popunjeno

Odbojkaši Brazila obezbedili su plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Pasaj Sitiju pobedili Češku rezultatom 3:0 (25:11, 25:22, 25:18) u utakmici drugog kola grupe H.

Dve odigrane utakmice u grupi H bile su dovoljne da moćni Brazilci izbore plasman u osminu finala Svetskog prvenstva. Nakon Kine na startu šampionata, selekcija Brazila je u drugom kolu ubedljivo nadigrala i reprezentaciju Češke. Česi su u duel sa Brazilcima ušli puni samopouzdanja nakon važne pobede nad Srbijom, ali daleko su bili od novog trijumfa. Najefikasniji u selekciji Brazila bio je Alan Souza sa 12 poena, dok je Artur Bento zabeležio 11. U reprezentaciji
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Iran i Ukrajina upisali pobede na Filipinima

Iran i Ukrajina upisali pobede na Filipinima

Sportski žurnal pre 4 minuta
Brazilci lako sa Česima, a Srbi u velikom problemu

Brazilci lako sa Česima, a Srbi u velikom problemu

Sportske.net pre 19 minuta
Brazil i Argentina prošli dalje na SP kolo pred kraj

Brazil i Argentina prošli dalje na SP kolo pred kraj

B92 pre 54 minuta
Rasplet grupne faze na SP: Ukrajina i Iran sačuvali nadu

Rasplet grupne faze na SP: Ukrajina i Iran sačuvali nadu

B92 pre 29 minuta
Brazil i Argentina obezbedili plasman u osminu finala SP

Brazil i Argentina obezbedili plasman u osminu finala SP

Sportski žurnal pre 1 sat
Odbojkaši Srbije protiv Kine za ostanak na Svetskom prvenstvu

Odbojkaši Srbije protiv Kine za ostanak na Svetskom prvenstvu

Euronews pre 1 sat
Mašulović: Sa Kinom igramo kao da je finale

Mašulović: Sa Kinom igramo kao da je finale

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoBrazilRezultati izboraKinaČeškaIzbori

Sport, najnovije vesti »

UEFA prihvatila zahtev Srbije – duel sa Albanijom igra se u Leskovcu

UEFA prihvatila zahtev Srbije – duel sa Albanijom igra se u Leskovcu

RTK pre 4 minuta
Grci zapalili internet: Pogledajte kako su proslavi medalju! (video)

Grci zapalili internet: Pogledajte kako su proslavi medalju! (video)

Hot sport pre 8 minuta
Da li će ovo razbesneti delije? Škoti traže nemoguće od Zvezde!

Da li će ovo razbesneti delije? Škoti traže nemoguće od Zvezde!

Hot sport pre 8 minuta
Život između dve mreže

Život između dve mreže

Stav.life pre 4 minuta
Novi selektor Srbije: Turci o Alimpijeviću, mnogi o Obradoviću

Novi selektor Srbije: Turci o Alimpijeviću, mnogi o Obradoviću

Sport klub pre 4 minuta