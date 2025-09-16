Brazilci lako sa Česima, a Srbi u velikom problemu

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Brazilci lako sa Česima, a Srbi u velikom problemu

Odbojkaši Brazila pobedili su u Pasaju selekciju Češke sa 3:0 (25:11, 25:22, 25:18), u utakmici drugog kola grupe H na Svetskom prvenstvu na Filipinima.

Najefikasniji kod reprezentacije Brazila bili su Alan Souza sa 12, Artur Bento sa 11 i Žudson Nunes sa 10 poena. Kod selekcije Češke najefikasniji je bio Lukaš Vašina sa 14 poena, dok je Jan Galabov dodao devet poena. Brazil je prvi na tabeli sa šest bodova, Češka je druga sa tri, dok reprezentacije Kine i Srbije zauzimaju treće i četvrto mesto bez osvojenog boda. Selekcija Brazila će u poslednjem, trećem kolu grupne faze igrati protiv Srbije, dok Češku očekuje
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Brazil i Argentina obezbedili plasman u osminu finala SP

Brazil i Argentina obezbedili plasman u osminu finala SP

Sportski žurnal pre 31 minuta
Češka posle ubedljive pobede nad Srbijom izgubila bez osvojenog seta u drugom kolu Svetskog prvenstva

Češka posle ubedljive pobede nad Srbijom izgubila bez osvojenog seta u drugom kolu Svetskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Svetsko prvenstvo za odbojkaše: Brazil i Argentina obezbedili plasman u osminu finala

Svetsko prvenstvo za odbojkaše: Brazil i Argentina obezbedili plasman u osminu finala

Dnevnik pre 1 sat
Iran i Ukrajina upisali pobede na Filipinima

Iran i Ukrajina upisali pobede na Filipinima

Sportski žurnal pre 1 sat
Srbi na ivici provalije! Sprema se još jedan debakl "orlova"

Srbi na ivici provalije! Sprema se još jedan debakl "orlova"

Večernje novosti pre 1 sat
Česi lak zalogaj za odbojkaše Brazila, jedno mesto u osmini finala popunjeno

Česi lak zalogaj za odbojkaše Brazila, jedno mesto u osmini finala popunjeno

RTS pre 2 sata
Brazil i Argentina prošli dalje na SP kolo pred kraj

Brazil i Argentina prošli dalje na SP kolo pred kraj

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoBrazilKinaČeškaKina Srbija

Sport, najnovije vesti »

Kreće „operacija Svetsko prvenstvo“: Novi selektor vratio u reprezentaciju Srbije još dve igračice

Kreće „operacija Svetsko prvenstvo“: Novi selektor vratio u reprezentaciju Srbije još dve igračice

Danas pre 31 minuta
Priznanje levandovskog: Težina koju nosimo Novak i ja su iste!

Priznanje levandovskog: Težina koju nosimo Novak i ja su iste!

Hot sport pre 21 minuta
Vreme je da se ispiše istorija, ali u novoj disciplini! Počinje "novi život" Ivane Španović! Srpkinja juri finale u troskoku…

Vreme je da se ispiše istorija, ali u novoj disciplini! Počinje "novi život" Ivane Španović! Srpkinja juri finale u troskoku na Svetskom prvenstvu!

Kurir pre 1 minut
Naredne godine šest sprint trka u šampionatu Formule 1

Naredne godine šest sprint trka u šampionatu Formule 1

RTS pre 26 minuta
Slovenački novinar: Dodik persona non grata u Sloveniji zbog sigurnosnih razloga i veza s Putinom

Slovenački novinar: Dodik persona non grata u Sloveniji zbog sigurnosnih razloga i veza s Putinom

Danas pre 21 minuta