Brazilci lako sa Česima, a Srbi u velikom problemu

Odbojkaši Brazila pobedili su u Pasaju selekciju Češke sa 3:0 (25:11, 25:22, 25:18), u utakmici drugog kola grupe H na Svetskom prvenstvu na Filipinima.

Najefikasniji kod reprezentacije Brazila bili su Alan Souza sa 12, Artur Bento sa 11 i Žudson Nunes sa 10 poena. Kod selekcije Češke najefikasniji je bio Lukaš Vašina sa 14 poena, dok je Jan Galabov dodao devet poena. Brazil je prvi na tabeli sa šest bodova, Češka je druga sa tri, dok reprezentacije Kine i Srbije zauzimaju treće i četvrto mesto bez osvojenog boda. Selekcija Brazila će u poslednjem, trećem kolu grupne faze igrati protiv Srbije, dok Češku očekuje