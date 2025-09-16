Trijumf domaćina i Finske na Svetskom prvenstvu

U grupi A Tunis, Iran, Egipat i Filipini imaju po tri boda

Odbojkaši Filipina pobedili su u Pasaj Sitiju selekciju Egipta 3:1 (29:27, 23:25, 25:21, 25:21) u meču drugog kola grupe A na Svetskom prvenstvu. Najefikasniji u selekciji Filipina bio je Brajan Bagunas sa 25 poena. U reprezentaciji Egipta najbolji je bio Seif Abed sa 15 poena. Selekcija Irana je ranije danas u prvom meču drugog kola grupe A pobedila Tunis, 3:1 (23:25, 25:20, 25:23 i 25:16). Tabela grupe A: Tunis 3 boda, Iran 3, Egipat 3, Filipini 3. U poslednjem