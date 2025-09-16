Trijumf domaćina i Finske na Svetskom prvenstvu

Sportski žurnal pre 24 minuta
U grupi A Tunis, Iran, Egipat i Filipini imaju po tri boda

Odbojkaši Filipina pobedili su u Pasaj Sitiju selekciju Egipta 3:1 (29:27, 23:25, 25:21, 25:21) u meču drugog kola grupe A na Svetskom prvenstvu. Najefikasniji u selekciji Filipina bio je Brajan Bagunas sa 25 poena. U reprezentaciji Egipta najbolji je bio Seif Abed sa 15 poena. Selekcija Irana je ranije danas u prvom meču drugog kola grupe A pobedila Tunis, 3:1 (23:25, 25:20, 25:23 i 25:16). Tabela grupe A: Tunis 3 boda, Iran 3, Egipat 3, Filipini 3. U poslednjem
(VIDEO) Finska sila i u odbojci: Olimpijski šampion na kolenima

Srbija sigurno do početne prednosti protiv Kine

Srbija krenula furiozno! "Orlovi" počistili Kinu u prvom setu!

Srbija igra najvažniji meč na Svetskom prvenstvu – odbojkaši vode protiv Kine, blok napravio razliku, blista Luburić

UŽIVO: „Orlovi“ igraju neku drugu odbojku danas!

Darko Plavšić o neuspehu reprezentacije u Rigi (VIDEO)

Srbija - Kina, uživo: "Orlovi" dobro krenuli, ali rival prati u stopu

Ivana Španović bez finala u troskoku na Svetskom prvenstvu u Tokiju

'Čovek sa druge planete': Duplantis postao treći put šampion sveta i postavio 14. svetski rekord

Obradović: „Treba najmanje šest visokih igrača, a mi smo u ovom trenutku sa četvoricom“

Nekonvencionalan potez Luisa Enrikea na meču sa Lensom

Ivana Španović bez plasmana u finale Svetskog prvenstva

