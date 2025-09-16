Izraelske snage dostigle „tačku bez povratka“: Šta pišu zapadni mediji

Komisija Ujedinjenih nacija potvrdila je da je izraelska vojska počinila genocid nad palestinskim stanovništvom u Pojasu Gaze. Ministarstvo spoljnih poslova Izraela nazvalo je ovaj izveštaj „lažju Hamasa“ i zatražilo raspuštanje komisije koja je pripremila dokument. Istovremeno, Izrael je nastavio da sprovodi ratna dejstva u Pojasu Gaze, pišu mediji.

Prema pisanju portala „Aksios“, izraelska vojska aktivno koristi tenkove i avijaciju za napredovanje unutar tog područja. U međuvremenu, Vašington je izabrao da se distancira od situacije. Prema rečima dvojice izraelskih zvaničnika s kojima je razgovarao „Aksios“, američki državni sekretar Marko Rubio je poručio Netanijahuu da Sjedinjene Države ne nameravaju da zaustavljaju Izrael, ali da će sva odgovornost pasti lično na premijera. Pod snažnim vazdušnim napadima