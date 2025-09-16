Radikalan potez Maje Ognjenović: Koju tajnu krije poslednja fotografija sa Danilom

Maja Ognjenović i Danilo Dača Ikodinović razveli se nakon devet godina braka Posle devet godina zajedničkog života, Maja Ognjenović i Danilo Dača Ikodinović odlučili su da stave tačku na brak.

Kako prenosi Telegraf, par je nedavno doneo odluku o mirnom rastanku. - Izvori navode da su razmirice između Danila i Maje bile učestale u poslednjih godinu dana. Iako su uspevali da ih prevaziđu, ovog leta su konačno odlučili da okončaju svoju ljubavnu priču dugu više od jedne decenije“, navodi se u izveštaju. Navodno, Maja je već otputovala u Italiju zbog sportskih obaveza, dok je Danilo ostao u Srbiji. Od ovog leta ne žive na istoj adresi, a odbojkašica je