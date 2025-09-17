Najavljene velike promene školskog isstema: Švedska uvodi zabranu mobilnih telefona u svim školama od 2026. godine

Vlada Švedske najavila je danas uvođenje zabrane korišćenja mobilnih telefona u svim školama i produženim boravcima, počevši od jeseni 2026. godine, u cilju poboljšanja bezbednosti učenika i uslova za učenje.

Prema najavljenim merama, škole će biti u obavezi da prikupe telefone od učenika na početku dana i zadrže ih do završetka nastave, a ova mera odnosiće se na decu uzrasta od sedam do 16 godina, preneo je britanski Gardijan. Zabrana je deo šireg paketa reformi koje je Vlada predstavila, a koji uključuje i promene nastavnog plana, sistema ocenjivanja i obuke nastavnika. "Ovo što danas predstavljamo je istorijska investicija u obrazovanje i najveća reforma u poslednjih