Najavljene velike promene školskog isstema: Švedska uvodi zabranu mobilnih telefona u svim školama od 2026. godine

Blic pre 28 minuta
Najavljene velike promene školskog isstema: Švedska uvodi zabranu mobilnih telefona u svim školama od 2026. godine

Vlada Švedske najavila je danas uvođenje zabrane korišćenja mobilnih telefona u svim školama i produženim boravcima, počevši od jeseni 2026. godine, u cilju poboljšanja bezbednosti učenika i uslova za učenje.

Prema najavljenim merama, škole će biti u obavezi da prikupe telefone od učenika na početku dana i zadrže ih do završetka nastave, a ova mera odnosiće se na decu uzrasta od sedam do 16 godina, preneo je britanski Gardijan. Zabrana je deo šireg paketa reformi koje je Vlada predstavila, a koji uključuje i promene nastavnog plana, sistema ocenjivanja i obuke nastavnika. "Ovo što danas predstavljamo je istorijska investicija u obrazovanje i najveća reforma u poslednjih
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

„Biće čudo ako SAD izbegnu silaznu spiralu političkog nasilja, imaju još 400 dana“: Istoričar Timoti Garton Eš za Gardijan…

„Biće čudo ako SAD izbegnu silaznu spiralu političkog nasilja, imaju još 400 dana“: Istoričar Timoti Garton Eš za Gardijan

Danas pre 1 sat
"Rusija je napravila 200 kampova za ispiranje mozgova": Jejl tvrdi da tamo ukrajinsku decu uče sve o bacanju bombi

"Rusija je napravila 200 kampova za ispiranje mozgova": Jejl tvrdi da tamo ukrajinsku decu uče sve o bacanju bombi

Blic pre 3 sata
Jejl: Rusija osnovala mrežu od 200 kampova za "ispiranje mozgova" ukrajinskoj deci

Jejl: Rusija osnovala mrežu od 200 kampova za "ispiranje mozgova" ukrajinskoj deci

N1 Info pre 2 sata
Švedska uvodi zabranu telefona u školama: Učenici neće moći da koriste mobilne uređaje od 2026. godine

Švedska uvodi zabranu telefona u školama: Učenici neće moći da koriste mobilne uređaje od 2026. godine

Euronews pre 2 sata
"Arktičko Svetlo 2025" Danska predvodi NATO vežbu na Grenlandu

"Arktičko Svetlo 2025" Danska predvodi NATO vežbu na Grenlandu

Alo pre 3 sata
Švedska uvodi zabranu mobilnih telefona u svim školama od 2026. godine

Švedska uvodi zabranu mobilnih telefona u svim školama od 2026. godine

RTV pre 4 sati
"Arktičko Svetlo 2025": Danska predvodi NATO vežbu na Grenlandu uz učešće više evropskih saveznika

"Arktičko Svetlo 2025": Danska predvodi NATO vežbu na Grenlandu uz učešće više evropskih saveznika

Euronews pre 4 sati

Ključne reči

GardijanŠvedska

Svet, najnovije vesti »

Najavljene velike promene školskog isstema: Švedska uvodi zabranu mobilnih telefona u svim školama od 2026. godine

Najavljene velike promene školskog isstema: Švedska uvodi zabranu mobilnih telefona u svim školama od 2026. godine

Blic pre 28 minuta
Zašto su Evropljani tolike mlakonje?

Zašto su Evropljani tolike mlakonje?

Radar pre 48 minuta
Tramp stigao u svoju drugu zvaničnu posetu Velikoj Britaniji na poziv svog prijatelja Kralja

Tramp stigao u svoju drugu zvaničnu posetu Velikoj Britaniji na poziv svog prijatelja Kralja

Danas pre 18 minuta
Uskoro susret netanjahua i Trampa: Premijer Izraela najavio sastanak u Beloj kući, otkrio i datum

Uskoro susret netanjahua i Trampa: Premijer Izraela najavio sastanak u Beloj kući, otkrio i datum

Blic pre 38 minuta
Pozlilo bivšem predsedniku brazila: Bolsonaro hitno prebačen u bolnicu iz kućnog pritvora

Pozlilo bivšem predsedniku brazila: Bolsonaro hitno prebačen u bolnicu iz kućnog pritvora

Kurir pre 3 minuta