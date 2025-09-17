Odbio da se testira na drogu, pa dobio veliku kaznu: Mladić iz Kotora osuđen na 21 dan zatvora, zabranjeno mu upravljanje vozilom 4 meseca

Mladić A.V. (29) iz Kotora osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 21 dana jer je odbio da se testira na narkotike prilikom saobraćajne kontrole.

- Njemu je suđeno u hitnom postupku, jer je dana 13.09. 2025.godine, nakon što je kontrolisan u saobraćaju na lokalnoj saobraćajnici u Kotoru odbio da se testira na prisustvo narkotika u organizmu, potvrđeno je za RINU. Osim kazne, dežurna sutkinja odeljenja mu je izrekla i zaštitnu meru zabrana upravljanja vozilima u trajanju od 4 meseca, kao i 3 kaznena boda, koje će po pravosnažnosti rešenja sprovesti Uprava policije. (RINA)