Putin posetio vojne vežbe "Zapad 2025": "Cilj je uvežbavanje zaštite Rusije i Belorusije od svake agresije" (foto)

Predsednik Rusije Vladimir Putin posetio je poligon „Mulino“ u Nižnjenovgorodskoj oblasti, gde je održana glavna faza vojnih vežbi "Zapad 2025“.

- Cilj vežbi je uvežbavanje zaštite Savezne države Rusije i Belorusije od svake agresije - rekao je Putin. Lider Rusije je na poligonu "Mulino" posmatrao deo strateških vežbi "Zapad 2025". Prema njegovim rečima, vežbe se odvijaju na 41 poligonu, u njima učestvuje 100.000 vojnika i angažovano je oko 10.000 sistema naoružanja i tehnike. - Štaviše, ovo je sva savremena tehnika koja se koristi u praktičnom borbenom radu, a planovi za vežbu su zasnovani na iskustvu
Vladimir PutinBelorusijaRusija

