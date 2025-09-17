Žene parfem i šminku, muškarci kondome i alat: Pitali su vozače u Srbiji šta obavezno drže u automobilu, a evo šta je zajedničko za oba pola

Kada bi vas neko pitao šta uvek držite od stvari u automobilu, čega se prvo setite? U zavisnosti od toga koliko vremena provodite u putu, svako vozilo može biti pravo malo skladište – od predmeta neophodnih za vožnju do stvari koje pružaju udobnost. Velika je razlika i da li ste žena ili muškarac vozač jer potrebe i prioriteti kod polova se - baš razlikuju!

Bez obzira na to da li se spremate za kratak put do posla ili na dugo putovanje, važno je da automobil uvek bude dobro opremljen. Zakon o bezbednosti saobraćaja jasno definiše obaveznu opremu koju svako vozilo mora da ima: rezervni točak, aparat za gašenje požara, opremu za prvu pomoć, reflektujući prsluk, uže ili sajlu za vuču, sigurnosni trougao i zimsku opremu. Ako ove stvari nemate u vozilu, sledi paprena kazna, mogu vas isključiti iz saobraćaja. Prema jednoj