Putin: 100.000 vojnika u rusko-beloruskoj vojnoj vežbi

Danas pre 5 sati  |  Beta-AFP
Putin: 100.000 vojnika u rusko-beloruskoj vojnoj vežbi

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da 100.000 vojnika učestvuju u rusko-beloruskim manevrima „Zapad 2025.“ čiji deo se odvija pred vratima EU i izaziva zabrinutost Kijeva i Brisela.

Kontingenti iz Irana i Indije kao i drugih azijskih i afričkih zemalja učestvuju u tim vežbama koje su počele u petak i treba da se završe danas prema ruskim novinskim agencijama. „Vežbe se odvijaju na 41 terenu za obuku uz učešće 100.000 vojnika sa oko 10.000 sistema naoružanja i vojne opreme“, rekao je Putin, prenela je ruska televizija. Putin je bio na terenu za obuku u Mulinou u ruskoj oblasti Nižnji Novogord, što je retkost za njega, obučen u kamuflažnu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Putin posetio vojne vežbe "Zapad 2025": "Cilj je uvežbavanje zaštite Rusije i Belorusije od svake agresije" (foto)

Putin posetio vojne vežbe "Zapad 2025": "Cilj je uvežbavanje zaštite Rusije i Belorusije od svake agresije" (foto)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIranBriselEUIndijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Posle pet decenija novi simboli i na udžbenicima: Sirija izbacuje iz školskih programa porodicu Asad! Ukinut predmet…

Posle pet decenija novi simboli i na udžbenicima: Sirija izbacuje iz školskih programa porodicu Asad! Ukinut predmet "nacionalno obrazovanje" (foto)

Kurir pre 18 minuta
Važne vesti iz Luksemburga: Priznaće Palestinu na zasedanju UN u Njujorku

Važne vesti iz Luksemburga: Priznaće Palestinu na zasedanju UN u Njujorku

Kurir pre 37 minuta
Snažan zemljotres pogodio aljasku! Stanovništvo u strahu, sprema se cunami? Proradila Aleutska megasubdukcija! (foto)

Snažan zemljotres pogodio aljasku! Stanovništvo u strahu, sprema se cunami? Proradila Aleutska megasubdukcija! (foto)

Kurir pre 37 minuta
Rumunsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Kalina Dorđeskua: Tereti se za ugrožavanje nacionalne bezbednosti

Rumunsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Kalina Dorđeskua: Tereti se za ugrožavanje nacionalne bezbednosti

Blic pre 1 sat
(Foto) ekstaza u zemlji koju Srbi obožavaju: Posle 109 godina izvučeni predmeti iz olupine Titanikovog sestrinskog broda: Evo…

(Foto) ekstaza u zemlji koju Srbi obožavaju: Posle 109 godina izvučeni predmeti iz olupine Titanikovog sestrinskog broda: Evo šta je nađeno na dnu mora

Blic pre 38 minuta