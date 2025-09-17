Putin: 100.000 vojnika u rusko-beloruskoj vojnoj vežbi

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da 100.000 vojnika učestvuju u rusko-beloruskim manevrima „Zapad 2025.“ čiji deo se odvija pred vratima EU i izaziva zabrinutost Kijeva i Brisela.

Kontingenti iz Irana i Indije kao i drugih azijskih i afričkih zemalja učestvuju u tim vežbama koje su počele u petak i treba da se završe danas prema ruskim novinskim agencijama. „Vežbe se odvijaju na 41 terenu za obuku uz učešće 100.000 vojnika sa oko 10.000 sistema naoružanja i vojne opreme“, rekao je Putin, prenela je ruska televizija. Putin je bio na terenu za obuku u Mulinou u ruskoj oblasti Nižnji Novogord, što je retkost za njega, obučen u kamuflažnu