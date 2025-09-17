Uhapšeno dvoje iz Smederava i Kruševca zbog poreske utaje 17 miliona dinara i falsifikovanja

Policija je u saradnji s Tužilaštvom u Smederevu uhapsila dve osobe zbog sumnje na poresku utaju 17 miliona dinara i falsifikovanje, saopštilo je večeras Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

A.T. (22), odgovorno lice „Alisa Trade Company“ iz Smedereva osumnjičen za poreska utaja, a A.T. (22), odgovorno lice „Fenix Building“ iz Kruševca, osumnjičena je za falsifikovanje službene isprave. Određeno im je zadržavanje do 48 časova i biće privedeni u Tužilaštvo. U saopštenju piše da su osumnjičeni da su ta krivična dela izvršili od 1. februara do 14. jula ove godine tako što je je „A.T. u nameri da delimično izbegne plaćanje poreza, u poslovnim knjigama svog