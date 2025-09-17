Pozdrav letu Jesen počinje u ponedeljak tačno u 20.19 časova

Pozdrav letu Jesen počinje u ponedeljak tačno u 20.19 časova

BEOGRAD: Jesen počinje u ponedeljak, 22. septembra u 20:19 časova, saopštilo je danas Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".

Kako se navodi, u isto vreme će za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti početi proleće. Na dan početka jeseni, Sunce u Beogradu izlazi u 6:25 časova, a zalazi u 18:35 časova, što znači da će obdanica da traje 12:10 časova, a noć 11:50 časova. Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta, navodi se u saopštenju.
