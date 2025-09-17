Poziv građanima da doniraju sredstva za lečenje jedine preživele u padu nadstrešnice u Novom Sadu

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Poziv građanima da doniraju sredstva za lečenje jedine preživele u padu nadstrešnice u Novom Sadu

Humanitarni fond "Novi život" pozvao je građane da novčanim donacijama pomognu lečenje Teodore Martinko, devojke koja je preživela pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine.

Građani se mogu uključiti u akciju slanjem SMS poruka s tekstom 100 na broj 3051 kao i uplatama na račune dostupne na sajtu te humanitarne organizacije. "U padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu poginulo je 16 ljudi, a Teodora Martinko je jedina preživela. Ona i dalje vodi bitku za oporavak. Pomozimo da Teodora ostvari svoje snove — za njen Novi Život", stoji u pozivu. Teodora Martinko je jedina preživela u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu
