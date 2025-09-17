Rusija odbija prekid vatre i nastavak pregovora

Politika pre 3 sata
Rusija odbija prekid vatre i nastavak pregovora

–Predložili smo više formata za završetak rata– naveo je predsednik Ukrajine

KIJEV – Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Rusija odbacuje mogućnost okončanja rata, mirovnih pregovora i prekida vatre, dodajući da se na dnevnom nivou nastavlja „ruski teror”. „Ukrajina je pozitivno odgovorila na sve predloge Sjedinjenih Američkih Država i predsednika Donalda Trampa u vezi sa okončanjem napada i ubistava. Takođe, predložili smo više formata za završetak rata”, naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži X. Zelenski je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Rusija odbija prekid vatre i nastavak mirovnih pregovora (video)

Zelenski: Rusija odbija prekid vatre i nastavak mirovnih pregovora (video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Putin posetio vojne vežbe "Zapad 2025": "Cilj je uvežbavanje zaštite Rusije i Belorusije od svake agresije" (foto)

Putin posetio vojne vežbe "Zapad 2025": "Cilj je uvežbavanje zaštite Rusije i Belorusije od svake agresije" (foto)

Blic pre 11 minuta
Snažan zemljotres pogodio aljasku! Stanovništvo u strahu, sprema se cunami? Proradila Aleutska megasubdukcija! (foto)

Snažan zemljotres pogodio aljasku! Stanovništvo u strahu, sprema se cunami? Proradila Aleutska megasubdukcija! (foto)

Kurir pre 11 minuta
Važne vesti iz Luksemburga: Priznaće Palestinu na zasedanju UN u Njujorku

Važne vesti iz Luksemburga: Priznaće Palestinu na zasedanju UN u Njujorku

Kurir pre 11 minuta
Sankcije kao odgovor na rat: Kalas: Izraelska ofanziva na Gazu će pogoršati već lošu situaciju

Sankcije kao odgovor na rat: Kalas: Izraelska ofanziva na Gazu će pogoršati već lošu situaciju

Blic pre 36 minuta
Pozlilo bivšem predsedniku brazila: Bolsonaro hitno prebačen u bolnicu iz kućnog pritvora

Pozlilo bivšem predsedniku brazila: Bolsonaro hitno prebačen u bolnicu iz kućnog pritvora

Kurir pre 11 minuta