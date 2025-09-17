Rusija odbija prekid vatre i nastavak pregovora

–Predložili smo više formata za završetak rata– naveo je predsednik Ukrajine

KIJEV – Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Rusija odbacuje mogućnost okončanja rata, mirovnih pregovora i prekida vatre, dodajući da se na dnevnom nivou nastavlja „ruski teror”. „Ukrajina je pozitivno odgovorila na sve predloge Sjedinjenih Američkih Država i predsednika Donalda Trampa u vezi sa okončanjem napada i ubistava. Takođe, predložili smo više formata za završetak rata”, naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži X. Zelenski je